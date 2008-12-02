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Ekonomi

İngiltere Euro’ya geçmeyi tartışıyor

Küresel finansal krizde AB içinde en olumsuz etkilenen ülkelerden İngiltere, Avro Bölgesi'ne katılmayı tartışırken, bu konuda AB Komisyonu'nun da desteğini aldı.

02 Aralık 2008 02:00

Küresel finansal krizde AB içinde en olumsuz etkilenen ülkelerden İngiltere, Avro Bölgesi'ne katılmayı tartışırken, bu konuda AB Komisyonu'nun da desteğini aldı.

AB Komisyonu Sözcüsü Johannes Laitenberger, "avronun zor zamanlarda istikrar unsuru olduğuna" vurgu yaparak İngiltere'nin katılımının Avro Bölgesi'ndeki tüm ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi.

"Avro kullanmanın avantajları açık" diyen Laitenberger, İngiltere'deki düşünme sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, dün bir Fransız radyo ve televizyonuna yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 15 üyeli Avro Bölgesi'ne katılıma "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylemişti.

Barroso, "Bazı sohbetlerin gizliliğini kaldırmayacağım. Fakat bazı İngiliz politikacılar bana 'Avro Bölgesi'nde olsaydık şimdi daha iyi durumdaydık' dediler" şeklinde konuştu.

Sözlerinden İngiltere'nin Avro Bölgesi'ne hemen katılacağı anlamı çıkarılmamasını isteyen Barroso, "Biliyorum ki İngilizlerin çoğu hala buna karşı çıkıyor. Fakat bir düşünme süreci devam ediyor ve İngiltere'de bu konudan sorumlu insanlar şu anda (Avro Bölgesi'ne katılmayı) değerlendiriyor" dedi.

Bu arada İngiliz Başbakanı Gordon Brown'un Sözcüsü Michael Ellam, "Avro konusundaki tutumlarını değiştirmeyi planlamadıklarını" bildirdi.

Ekonomistler, küresel finansal krizde sterlin üzerindeki kontrolünü büyük ölçüde kaybeden İngiltere'nin gelecek yıl şiddetli bir ekonomik depremle karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.
İngiliz ekonomisi için 2009'da Uluslararası Para Fonu yüzde 1,3, OECD yüzde 1,1 ve AB Komisyonu yüzde 1 küçülme bekliyor.

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