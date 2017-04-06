İngiltere, eşcinsel mahkûmun Türkiye'ye iadesini reddetti: Güvenlik riski var

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İngiltere yargısı, Türkiye’de tecavüz suçlamasıyla hapis yattığı dönemde işkence gördüğünü ve Müslüman olmaya zorlandığını söyleyen İngiltere vatandaşı Rosslee Charles’ın Türkiye’ye iadesini reddetti.

Mahkeme, eşcinsel olan Charles’ın Türkiye’ye iadesinin özellikle darbe girişimi sonrasında ‘güvenlik riski’ yaratacağına hükmetti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, eşcinsel olan Charles 2006’da tecavüz suçlamasıyla Türkiye mahkemesi tarafından gıyabında yargılandı ve hapis cezası aldı. Suçlamaları reddeden Charles, Türkiye’de altı ay hapis yattıktan sonra güvenlik gerekçesiyle İngiltere’ye iade edildi. Ancak Türkiye Charles’ın yeniden iadesi için talepte bulundu ve LGBT mahkûmlar için özel güvenceler vereceklerini bildirdi. İngiltere’deki bir alt mahkeme de bu talebi kabul etti.

Charles ise bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Londra’da dün görülen duruşmada Charles, Türkiye’deki hapishanede dayak yediğini, işkence gördüğünü, yerleri temizlemek zorunda kaldığını ve Müslüman olmaya zorlandığını anlattı.

Avukatı da müvekkilinin Türkiye’de hapis yattığı dönemde eşcinsel olduğu için gardiyanların ve diğer mahkûmların şiddetine maruz kaldığını ve iadesinin güvenlik açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Avukat ayrıca, Türkiye’deki hapishanelerin özellikle temmuzdaki darbe girişimi sonrasında yeterince güvenli olmadığını, ayrıca ülkede eşcinsellere yönelik ayrımcılığın çok yoğun olduğunu kaydetti.

Sonuç olarak üst mahkeme, İngiltere vatandaşının Türkiye’ye iadesini ‘güvenlik riski bulunduğunu’ belirterek reddetti.

Guardian haberde, Türkiye’deki darbe girişimi sonrasında İngiltere’nin ve birçok ülkenin mahkûmların Türkiye’ye iadesine ‘güvenlik riski bulunduğu’ için karşı çıktığını da yazdı.