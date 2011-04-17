-İNGİLTERE, ESAD'IN SÖZLERİNDEN MEMNUN LONDRA (A.A) - 17.04.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın dün yaptığı konuşmadan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Suriye hükümetini, gelecek hafta Esad'ın da önerdiği gibi olağanüstü hali kaldırmaya çağırıyoruz" dedi. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hague'in şu sözleri aktarıldı: "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın konuşmasında halkının haklı ve yasal isteklerini karşılamak için Suriye'de reformun gerekli ve acil olduğunu fark etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Suriye hükümetini, Esad tarafından da önerildiği gibi gelecek hafta olağanüstü hali kaldırmaya ve sivillerin ölümlerinden sorumlu olanların bunun hesabını vermelerini sağlamaya çağırıyoruz." İngiltere bu hafta, Suriye'ye yönelik seyahat uyarısını değiştirmiş ve vatandaşlarına, zorunlu kalmadıkça bu ülkeye seyahat etmeme çağrısında bulunmuştu. Suriye Devlet Başkanı Esad dün yeni kabineye hitap ettiği konuşmasında, OHAL yasasının kaldırılmasına ilişkin çalışmaların en geç gelecek hafta içinde tamamlanacağını söylemiş, ayrıca devlet ve vatandaş arasında şeffaf ve güvene dayalı bir ilişki kurulması gerektiğini kaydetmişti.