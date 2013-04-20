İngiltere 'eroin kullanma odalarını' tartışıyor

İngiltere ilk defa bağımlıların yasa dışı uyuşturucuları, güvenli bir ortamda ve yakalanma korkusu olmadan kullanabilecekleri odalar sağlamayı tartışıyor.

Ülkenin güneyindeki Brighton kentinde Brighton ve Hove Kent Konseyi tarafından hazırlanan rapor, bu türden güvenli uyuşturucu kullanma odalarının bağımlılar arasında ölüm oranlarını azaltacağını öne sürüyor.

Raporda, bu güvenli ortamların, aşırı doz ve benzeri uyuşturucu kullanımına bağlı ölümler ile sokaklarda uyuşturucu kullananların sayısını azaltmayı hedeflediği vurgulanıyor.

Öneri tam anlamıyla bağımlı kişilerin, örneğin kendi eroin iğnelerini getirip, uzman sağlık görevlileri gözetiminde kullanabilecekleri, sıklıkla 'atış poligonu' olarak da tarif edilen, güvenli bir ortam.

Raporda bağımlıların bu sayede, gerekli olduğunda tıbbi destek de alabilecekleri belirtiliyor.

Komisyonun başkan yardımcısı Mike Trace, 'Yetkililere öneriyi değerlendirmeleri gerektiğini, çünkü bu sayede sadece uyuşturucu kullanımına bağlı ölümleri değil, sokaktaki uyuşturucu kullanımını ve ticaretini de azaltacağını söyledik' diyor.

Ancak uyuşturucu odalarının, düşkün hayat tarzı seçimlerine ve hatta yasadışı davranışlara göz yummak anlamına gelebileceği yönünde eleştiriler de mevcut. Böyle bir hizmetin sağlanabilmesi için ülke kanunlarında da bir takım değişiklikler yapılması gerekiyor.

Sussex bölge polisi, raporu memnuniyetle karşıladı ve yasa dışı uyuşturucularla mücadelede 'bütüncül bir yaklaşım sergilemek gerektiğine' dikkati çekti.

Bağımlılıktan kurtulma tedavisi süresince yokluk sendromuyla başetme konusunda hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinin yöneticisi olan Chip Somers, böyle bir bütçeyle 40-50 bağımlının tam bir tedavi sürecine alınabileceğini söylüyor.

Bağımlılıktan kurtulma tedavisi devam eden Nic Newman ise, böyle bir güvenli ortam sağlandığında, uyuşturucu kullanıcıların, örneğin eroinmanların, sokakta girişmeyecekleri yöntemleri de deneyebilecekleri konusunda uyarıyor.

Benzer bir uygulama Vancouver’da Insite olarak adlandırılan bir tesiste, 2003’ten beri uyuşturucu bağımlılarına hizmet veriyor. Insite, Kanada hükümetinin çıkardığı bir muafiyet yasasıyla, hukuken korunuyor.

Öneri kabul edilirse, İngiltere’nin de benzer bir muafiyet yasası çıkarması gerekecek.

BBCTürkçe