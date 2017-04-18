İngiltere erken seçim noktasına nasıl geldi?

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün 8 Haziran'da erken seçime gidilmesini istedi. Seçim kararı için Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın üçte ikisinin onayı gerekiyor. Ancak seçim kararının alınmasına herhangi bir sorun beklenmiyor.

İngiltere'nin AB'den çıkışına (Brexit) yönelik müzakerelerinin başlayacağı dönemde May'in erken genel seçim istemesi sürpriz olarak karşılandı.

Zira geçen yılki Brexit referandumu sonrası Başbakan David Cameron'ın istifasının ardından göreve gelen May daha önce hep erken seçime gitmeyeceğini açıklamıştı.

Kamuoyu araştırmalarına göre May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti seçimin favorisi.

Peki İngiltere, Brexit referandumundan erken genel seçim noktasına nasıl geldi.

Sürecin dönüm noktalarını derledik:

Yapılan referandumda yüzde 51.9 oyla İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karar verildi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, referandum sonucunu bir başarısızlık olarak kabul ederek istifa edeceğini açıkladı.

İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, önce Muhafazakar Parti'nin yeni lideri, sonra da başbakan oldu.

Theresa May, Brexit sürecini Mart ayının sonuna kadar başlatacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, uzun süredir merakla beklenen Brexit stratejisini açıklayan bir konuşma yaptı.

Theresa May, AB'nin Lizbon Antlaşması'nın 50. Maddesi uyarınca imzaladığı altı sayfalık ihbar mektubunu Brüksel'e gönderdi.

Theresa May, 8 Haziran'da erken seçime gidilmesini istedi.

May, diğer partilerin Brexit süreciyle ilgili tutumlarını eleştirerek, "Eğer bu genel seçimi şimdi yapmazsak, siyasi oyunlar devam edecek" diye konuştu.