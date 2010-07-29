İngiltere emeklilikte yaş sınırını kaldırıyor

T24- İngiltere hükümeti, ülkede 2011 yılının Ekim ayından itibaren yürürlüğe girecek şekilde emeklilikte yaş sınırını kaldırmayı planlıyor.



Öneri kapsamında işverenler, 65 yaşına geldikleri için çalışanlarının işine son veremeyecek.

65 yaş sınırına karşı uzun zamandır kampanya yürüten örgütler, kararı "yaş ayrımcılığı" karşısında bir zafer olarak niteledi.

İngiltere'de hâlihazırda bir işveren 65 yaşına gelmiş herhangi bir personelini, tazminat vermen emekli olmaya zorlayabiliyor.

İşverenin tek yükümlülüğü, 65 yaşına basmasından altı ay önce çalışanıyla bu planları görüşmek zorunda olması.

Ancak toplantı sonunda çalışanın görevine son verip vermemek, işverenin elinde.

İngiltere hükümeti bu konudaki hazırlıkları bugün ilan edecek.

Ekonomik fayda

İngiltere hükümeti bu değişikliklerin insanları daha uzun süre çalışmaya devam etmeleri yönünde teşvik etmesini umuyor.

Bu da daha fazla sayıda insan vergi ödemeye devam edeceğinden kamu harcamaları üzerindeki gerginliği hafifletebilir.

Değişikliği savunanlar bu sayede ekonomiye milyarlarca sterlin akışının sağlanacağını dile getiriyorlar.

Ancak bazı çalışanlar, bu durumun işgücü yönetimi ve maliyetleri artırabileceği kaygısını taşıyor.