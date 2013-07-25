İngiltere ekonomisinde büyüme oranı yüzde 0,6 oldu

İngiltere'de açıklanan ekonomik veriler, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 oranında büyümeye ulaşıldığını gösteriyor.

Bugün açıklanan veriler, derin bir resesyondan çıkma çabasındaki İngiliz ekonomisi için bir iyileşme işareti ancak büyüme hızındaki yavaşlık piyasalar için hâlâ bir endişe kaynağı.

Nisan-Haziran döneminde ekonomik büyüme hızındaki yükseliş beklentiler doğrultusunda oldu ve bu olumlu ivme ekonomik hareketliliğin arttığını gösteren diğer verilerle de destekleniyor.

Büyümede sağlanan yüzde 0,6'lık oran, İngiliz ekonomisinin, 2008-2009 yıllarında yaşanan resesyonda meydana gelen yüzde 7,2'lik daralmadan yarı yarıya çıktığı anlamına geliyor.

2013'ün ikinci çeyreğinde hizmet sektöründeki büyüme de yüzde 0,6 oranında oldu. Bu verilere göre, hizmet sektörünün büyümesi, 2008 yılında ulaştığı en üst seviyenin sadece yüzde 0,2 altında.

Açıklanan verilerin beklentilerle uyumlu olması nedeniyle piyasalardan herhangi bir tepki gelmedi ve ekonomik verilerin Londra Borsası'nda işlem gören hisselerin fiyatları üzerinde bir etkisi olmadı.

Piyasa uzmanları ekonomik büyüme oranının iyimser bir işaret olduğunu belirtmekle birlikte, İngiltere ekonomisinin büyüme eğiliminin tüketici harcamalarına, borçlanmaya ve hükümetin imar sektörüne verdiği desteğe bağımlı olmasından ve ihracatın bu verilere katkısının çok küçük kalmasından endişe duyuyor.