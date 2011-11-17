İngiltere ekonomisi kaygı uyandırıyor

T24 - İngiltere Merkez Bankası Başkanı ülke ekonomisinin geleceğine ilişkin karamsar açıklamalar yaptı.



Başkan Mervyn King ekonomide durgunluğun önümüzdeki yıl ortalarına kadar sürebileceğini söyledi. King, Euro Bölgesi borç krizinin İngiltere ekonomisine yönelik 'en büyük risk unsuru' olduğunu kaydetti.



Merkez Bankası, 2011-2012 ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini yüzde 1'e çekerek, küresel ekonomik durumun tahmin edilenden daha kötü durumda olduğunu bildirdi.



İngiliz ekonomisi geçen yıl resesyondan çıksa da, ülkedeki ekonomik büyüme hızı yüzde 0,5 civarında seyrediyor. King'in değerlendirmesi İngiltere'de son işsizlik verilerinin açıklanmasını takip ediyor.



Ülkede işsiz sayısının Temmuz-Eylül döneminde 129 bin kişi artarak, 2 milyon 620 bin kişiye ulaştığı açıklandı.



İşsizlik oranı yüzde 8,3 olarak açıklanırken, ülkede işsizlik yardımı alanların sayısı 5 bin 300 kişi artarak, Ekim ayında 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı.

1 milyon genç işsiz



2 milyon 620 bin işsiz sayısının, ülkede 1996 yılından bu yana görülen en yüksek oran olduğuna dikkat çekildi.



Ülkenin Ulusal İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 16-24 yaş grubunda işsiz olan gençlerin sayısı ise 1,02 milyon kişi oldu.



İngiltere genç nüfustaki yüzde 21,2'lik işsizlik oranıyla, Avrupa'da İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerin gerisinde, Fransa ve Almanya'nın ise önünde yer alıyor.