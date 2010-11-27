-İNGİLTERE DONUYOR LONDRA (A.A) - 27.11.2010 - İngiltere genelinde soğuk hava etkili olurken, ülkenin bazı bölgelerinde kar yağışı görülüyor. Özellikle ülkenin kuzeyinde, İskoçya ve kuzey batı İngiltere'de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Kuzey İrlanda ve Galler'de de etkili olan soğuk hava ve buzlanan yollar nedeniyle Norwich Havaalanı karşılıklı uçuşlara kapatıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da ise kar yağışı görülmüyor ancak soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji yetkilileri, ülkede son 17 yılın en soğuk Kasım ayının yaşandığını bildiriyor. İngiltere'de soğuk havanın iki hafta daha etkili olması bekleniyor.