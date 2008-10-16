İngiltere dolu dizgin





Avrupa Şampiyonası'na katılamadıktan sonra göreve Fabio Capello'yu getiren İngiltere, Dünya Kupası elemelerinde rakip tanımıyor.



Tüm maçlarını kazanan Adalılar, Beyaz Rusya deplasmanından da 3-1'le dönerek liderliğini sürdürdü.



Oynadığı 3 maçı da kazanan İngiltere, Beyaz Rusya karşısına da etkili bir futbol ortaya koydu. 12. dakikada Gerrard ile öne geçen İngiltere, 28. dakikada Sitko'ya engel olamadı. İkinci yarıda ise sahneye Rooney çıktı. Kazakistan maçında da şov yapan Rooney 2 gol attı ve maçı İngiltere 3-1 kazanarak 12 puana yükseldi ve liderliğini devam ettirdi.

