İngiltere Dışişleri'nden Katar'a ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Temim, Doha'yı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ı kabul ederek Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi ele aldı.

Arabulucu ülkeyi destekleme

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının yer aldığı habere göre, Johnson, ülkesinin Körfez krizi konusunda Kuveyt'in yaptığı arabuluculuğu desteklediğini belirtti.

Görüşmede, Şeyh Temim ile iki ülkeyi ilgilendiren bazı meselelerin masaya yatırıldığını ifade eden Johnson, özellikle terör üzerinde durularak terörle mücadelede bölgesel ve uluslararası çabalarda işbirliğini güçlendirme yollarının değerlendirildiğini aktardı.

Johnson, ayrıca Katar'ın 2022 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapması konusundaki işbirliğinin ele alındığını kaydetti.