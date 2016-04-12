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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda bir kedi kadroya alındı

Vergi verenlere yük olmayacak Palmerston’un fareleri yakalaması bekleniyor

12 Nisan 2016 23:38

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bakanlık binasındaki fare nüfusunu azaltma çerçevesinde, vergi mükellefine yük olmayacak bir kedinin kadroya alındığını duyurdu.

Milliyet’in haberine göre, Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Palmerston" adındaki 2 yaşındaki  kedinin, Diplomatik Hizmetler'in en yeni üyesi olduğu belirtilerek, "Dışişleri  Bakanlığı Fare Şefi göreviyle Palmerston, King Charles Sokağı'nda bulunan  binamızdaki fare sayısının azaltılması için haşere mücadele ekibine yardımcı  olacak." ifadesine yer verildi. Palmerston'un, "Battersea Köpekler ve Kediler Evi" barınağından  alındığı vurgulanan açıklamada, "Çalışan olarak Palmerson'un yurt içindeki  görevlendirmesinin kamunun cüzdanına herhangi bir yükü olmayacak." ifadesi  kullanıldı. Palmerston'un adı, İngiltere'nin Eski Başbakanları'ndan Lord  Palmerston'la benzerlik taşıyor.

Bu arada Palmerston, tarihi Dışişleri Bakanlığı binasına  yerleşmesiyle, Başbakanlık, Başbakanlık konutu ve Maliye Bakanlığı'ndaki diğer  arkadaşlarına da komşu oldu. Başbakanlık, Başbakanlık konutu ile Maliye Bakanı'nın konutunun  bulunduğu Downing Street sokağındaki fare nüfusuyla mücadele kapsamında ise  Başbakanlık'ta "Larry", Maliye Bakanı'nın konutunda ise "Freya" görev yapıyor. Öte yandan, 2014 yılında İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti  milletvekili Anne McIntosh, tarihi parlamento binasındaki fare nüfusunun kontrol  edilemez noktaya geldiğini belirterek, özellikle parlamentonun mutfaklarındaki  fare sorununun çözülmesi için binaya kedi alınması önerisinde bulunmuştu.
 

Maltepe Belediyesi de üç köpeği 'işe' almıştı
 

Maltepe Belediyesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında 3 sokak köpeğinin Arama Kurtarma Müdürlüğü’nde göreve başladığını duyurmuştu.

Mesajda “Sokağa terk edilen 3 dostumuz Arama-Kurtarma Müdürlüğümüzde çalışmaya başladı” ifadeleri kullanmıştı.

 

 

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