İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda bir kedi kadroya alındı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bakanlık binasındaki fare nüfusunu azaltma çerçevesinde, vergi mükellefine yük olmayacak bir kedinin kadroya alındığını duyurdu.

Milliyet’in haberine göre, Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Palmerston" adındaki 2 yaşındaki kedinin, Diplomatik Hizmetler'in en yeni üyesi olduğu belirtilerek, "Dışişleri Bakanlığı Fare Şefi göreviyle Palmerston, King Charles Sokağı'nda bulunan binamızdaki fare sayısının azaltılması için haşere mücadele ekibine yardımcı olacak." ifadesine yer verildi. Palmerston'un, "Battersea Köpekler ve Kediler Evi" barınağından alındığı vurgulanan açıklamada, "Çalışan olarak Palmerson'un yurt içindeki görevlendirmesinin kamunun cüzdanına herhangi bir yükü olmayacak." ifadesi kullanıldı. Palmerston'un adı, İngiltere'nin Eski Başbakanları'ndan Lord Palmerston'la benzerlik taşıyor.

Bu arada Palmerston, tarihi Dışişleri Bakanlığı binasına yerleşmesiyle, Başbakanlık, Başbakanlık konutu ve Maliye Bakanlığı'ndaki diğer arkadaşlarına da komşu oldu. Başbakanlık, Başbakanlık konutu ile Maliye Bakanı'nın konutunun bulunduğu Downing Street sokağındaki fare nüfusuyla mücadele kapsamında ise Başbakanlık'ta "Larry", Maliye Bakanı'nın konutunda ise "Freya" görev yapıyor. Öte yandan, 2014 yılında İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Anne McIntosh, tarihi parlamento binasındaki fare nüfusunun kontrol edilemez noktaya geldiğini belirterek, özellikle parlamentonun mutfaklarındaki fare sorununun çözülmesi için binaya kedi alınması önerisinde bulunmuştu.



Maltepe Belediyesi de üç köpeği 'işe' almıştı



Maltepe Belediyesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında 3 sokak köpeğinin Arama Kurtarma Müdürlüğü’nde göreve başladığını duyurmuştu.

Mesajda “Sokağa terk edilen 3 dostumuz Arama-Kurtarma Müdürlüğümüzde çalışmaya başladı” ifadeleri kullanmıştı.