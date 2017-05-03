İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'de terörist saldırı riski hâlâ yüksek

İngiltere Dışişleri Bakanlığı (FCO), özellikte geçtiğimiz yıl Tunus'un Sousse kentinde gerçekleşen ve 30’u İngiliz 37 turistin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası sıkça eleştirilen seyahat uyarılarını güncelledi.

FCO, internet sitesinin ‘seyahat uyarıları’ kısmını; terör saldırı olasılığını, öngörülebilirliği, saldırı sıklığını, saldırıların hangi bölge ve kesimleri hedef aldığını ve yerel güvenlik hizmetlerine dönük değerlendirmeleri içerecek şekilde genişletti.

​FCO'nun Türkiye'ye ayırdığı sayfada, tüm bölgelerdeki terör saldırılarının ve yaşanan kayıpların tek tek sıralandığı ve terör örgütlerinin tek tek incelendiği görüldü.

Bakanlığın Türkiye'ye dönük uyarısında, Türkiye'nin saldırıları önleme konusunda başarılı adımlar attığı belirtilse de, saldırı riskinin hâlâ yüksek olduğu ifade ediliyor. Uyarıda, hava ulaşımına dönük saldırı riskinin oldukça yüksek olduğu belirtilirken, İngiltere'nin uygulamaya koyduğu kabinde elektronik cihaz yasağına da değiniliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkede durumun sakinleştiği belirtilirken, güvenlik sorunlarının devam ettiği ve olağanüstü halin (OHAL) hâlâ yürürlükte olduğu bilgisi veriliyor.

Türkiye'de yeni saldırıların olası olduğunun belirtildiği uyarıda, saldırıların yabancı ülke vatandaşlarını da hedef alabileceği kaydediliyor.