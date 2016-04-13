İngiltere Dışişleri Bakanlığı 'fare avcısı' bir kediyi kadroya aldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki binasında 'farelere savaş açması' için bir kediyi kadrosuna dâhil etti. Palmerston adlı kedi, ülkenin önde gelen diplomatları ve bakanlarıyla birlikte Whitehall'da yaşayacak.

İngiltere hükümetine ait binalar çok eski ve fare dolu olduğu için çoğu önemli binada birkaç kedi yaşar.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında kadroya alınan kedinin 'vergi mükelleflerine yük olmayacağını' söyledi.

"Palmerston'un atamasının halkın cüzdanına sıfır maliyeti olacak" denen açıklamada Battersea Köpekler ve Kediler Evi barınağından alındığı belirtilen Palmerston'un görevi için şu ifadeler yer aldı:

"Palmerston, Diplomatik Hizmetler'in en yeni üyesi. Ve Dışişleri Bakanlığı'nın Avcı Kedi Şefi olarak, King Charles Sokağı'ndaki binamızda, kedi sayısının düşürülmesi için haşere mücadeleye ekibine yardımcı olacak."

"Palmerston'un işe alımında Battersea Köpekler ve Kediler Evi'yle yakından çalıştık ve kedilerinin her yeni muhtemel sahipleri için yaptıkları gibi gelip yeni evini denetlediler."

Adını 'eski başbakandan aldı'

İki yaşındaki evcil 'short hair' Palmerston, Londra sokaklarında aç ve zayıf halde dolaşırken bulundu. Boynunda, eski sahibinin bulunmasına yardımcı olan mikroçip yoktu.

Battersea barınağının kedilerden sorumlu müdürü Lindsey Quinlan BBC Newsbeat'e açıklamasında şunları söyledi: "Kendine çok güvenli bir kedi, insanlarla olmayı çok seviyor ve çenesinin okşanmasından hoşlanıyor. Battersea'deki tutumu dikkate alınırsa, Palmerson'un yeni adını hak eden muhteşem bir kedi olacağını tahmin ediyoruz.”

Kedinin adını, 'karizmatik ve popüler bir figür' olarak alınan eski İngiltere Başbakanı Lord Palmerston'dan aldığı düşünülüyor. Lord Palmerston, 71 yaşında başbakan oldu ve İngiltere tarihinde başbakanlık koltuğuna gelen en yaşlı kişi unvanını aldı. Lord Palmerston başbakanlıktan önce 15 yıl Dışişleri Bakanı olarak görev almıştı.

Başbakanlıkta 'Larry' görevli

İngiltere hükümetinde başbakanlık binası 'Downing Caddesi 10 Numara'da da Larry adlı kedi görevli. Larry de Palmerston gibi Battersea barınağından alındı ve göreve 2011 yılında başladı. İngiltere Başbakanı David Cameron de bir radyo röportajında Larry'nin 'Avcı Kedi' olarak çok çalıştığını ve '10 Numara'daki kemirgen istilasıyla iyi mücadele ettiğini söyledi.

Cameron ayrıca Larry'nin genellikle erkekleri sevmediğini ama ABD Başkanı Barack Obama'yle iyi anlaştığını belirtti.

Larry'nin 'resmi olmayan' bir de Twitter hesabı ve 47.500 de takipçisi var.

Maliye Bakanı'nın 'bahtsız Feraya'sı

İngiltere hükümetindeki bir diğer kedi de Freya. Freya, İngiltere Maliye Bakanı George Osborne'un ailesine ait bir evcil hayvan. Başından birkaç macera geçen Freya daha birkaç aylıkken kaybolmuştu.

Üç yıl sonra da, ailesinin Notting Hill'deki eski evine ait bir bahçenin yakınlarında yaşadığı anlaşılmış ve orada bulunmuştu. Osborne ailesi Freya'yı 2011 yılında Downing Caddesi'ne, Cameron ailesi ile Larry'nin yanına taşıdı. Fakat Freya'nın maceraları orada da bitmedi. Bir defa, Westminster'daki evinden yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta başı boş dolaşırken bir yardım kuruluşu çalışanı tarafından kurtarılıp geri getirildi.

Daha sonra 2014'te de Freya'ya Downing Caddesi yakınlarında araba çarptı ama yaraları çok ciddi değildi.