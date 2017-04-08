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İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Moskova ziyareti iptal edildi

Gerekçe olarak 'Suriye'de yaşanan gelişmeler' gösterildi

08 Nisan 2017 18:25

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 10 Nisan'da Moskova'ya yapacağı ziyaretin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Johnson'ın kararının ardından Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova bir açıklama yaptı. Zakharova, Johnson'ın kararını 'absürd' bulduklarını söyledi.

Öte yandan İngiltere'nin bu kararının ardından gözler Washington'a çevrildi. Zira ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un da 11-12 Nisan'da Moskova'yı ziyaret ederek bir dizi temasta bulunması bekleniyordu.

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İngiltereBoris JohnsonMoskovaSuriye

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