İngiltere Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın, beraberinde bir heyetle, 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimi sonrasında Birleşik Krallık hükümetinin Türkiye ile dayanışmasını göstermek üzere 25-27 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Boris Johnson, linç edilerek öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson’ın ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili temaslarda bulunacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edileceği belirtildi.

Johnson’ın AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’le de görüşeceği ve ayrıca darbe girişimi sırasında ağır hasar gören TBMM binasını ziyaret edeceği kaydedildi.

Yapılacak temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki kapsamlı işbirliğinin güçlendirilerek, ileri taşınması imkanlarının değerlendirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.