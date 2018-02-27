İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: İlerleme yolunun önünde sadece Esad rejimi duruyor

Suriye'de barış yolunda ilerlenmesinin önünde Şam yönetiminin engel olduğunu savunan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Rusya'yı, Esad rejimini müzakere masasına getirmek için bütün nüfuzunu kullanmaya çağırıyorum" dedi.

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili İngiliz Parlamentosu'nda konuşan Johnson, bölgedeki savaşın "dünyanın başka yerinde görülmemiş ölçekte bir insani trajediye yol açtığını" söyledi. “Suriye'de yaşanan acıların sorumlusunun Esad rejimi olduğunu, rejimin de İran ile Rusya tarafından desteklendiğini” görüşünü dile getiren Johnson, şunları söyledi:

"Acı ironiyle Rusya ve İran, Doğu Guta'yı geçtiğimiz mayısta gerginliği azaltma bölgesi ilan etmiş ve insani yardımların erişiminin sağlanması sözünü vermişti ancak gerçek şu ki Esad rejimi bu yıl Doğu Guta'ya sadece tek bir Birleşmiş Milletler (BM) konvoyunun girişine izin verdi."

"Kimyasal silahların kullanılmasında sorumlu herkes yargılanmalı"

Doğu Guta'da sadece son bir haftada yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine ifade eden Johnson, “Bölgede kimyasal silah kullanıldığı yönündeki gelişmelerin soruşturulması ve bu silahların kullanılmasından sorumlu herkesin yargılanması” çağrısında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bölgedeki son gelişmeleri görüştüklerini belirten Johnson, Suriye genelinde ateşkes uygulanması ve acil yardımların ihtiyaç sahiplerine bir an önce ulaştırılması noktasında İngiltere'nin müttefiklerine katıldığını aktardı.

"İlerleme yolunun önünde sadece Esad rejimi duruyor"

Doğu Guta'daki yüz binlerce sivilin açıkla boğuştuğunu hatırlatan Johnson, bölgenin gıdayla dolu Şam'daki BM depolarından sadece birkaç kilometre ötede olduğunun altını çizdi. Johnson, "Esad rejimi, BM'nin 2401 sayılı kararı uyarınca bu kaynakların ulaştırılmasına izin vermelidir. Verdikleri sözlere uygun olarak da Rusya ve İran'dan bunun gerçekleşmesini sağlamalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Son gelişmeler ışığında BMGK'nın pazar günü yaptığı ateşkes çağrısını içeren 2401 sayılı kararın hayata geçirilmesi planları hakkında bilgi vermesi için Rusya'nın Londra Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na davet ettiğini dile getiren Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'deki katliamı sadece siyasi bir anlaşma sona erdirebilir ve böylesine bir anlaşmanın da arzunun var olduğu sürece mümkün olduğuna inanıyorum. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararıyla ortaya koyulan bir çözüm yolunda birleşti. Rusya da BM himayesinde siyasi bir çözüm bulunması arzusunu bildirdi. Bugün, ilerleme yolunun önünde sadece Esad rejimi duruyor. Bu nedenle Rusya'yı, Esad rejimini müzakere masasına getirmek için bütün nüfuzunu kullanmaya ve Suriye halkının umutsuzca ihtiyaç duyduğu barış yolunda adımlar atmaya çağırıyorum."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) pazar günkü oturumunda, insani yardım ve tedavi görmek için yapılacak tahliyelere olanak tanımak amacıyla 30 günlük ateşkes talebinde bulunulmuştu.