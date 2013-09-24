İngiltere Dışişleri Bakanı Hague: İran'la ilişkileri geliştirmeye açığız

BM'nin 68. Dönem Genel Kurul genel görüşmeleri nedeniyle New York'ta resmi temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, İran'la ilişkileri geliştirmeye açık olduklarını belirterek, ''İran, Suriye konusunda yapıcı bir rol oynayabilir'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, Zarif ile yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, İran'ın nükleer programı, Suriye krizi, insan hakları ve iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını bildirdi.

Hague, Dışişleri Bakanı Zarif'le ''E3+3'' nükleerle ilgili olarak ele alınacak toplantı konusunda düşünce birliğine vardıklarını dile getirdi. Hague, İran'ın batının kaygılarını hafifletmek amacıyla ilişkileri geliştirme isteğini memnuniyetle karşıladığını ancak bunların tek başına yeterli olmadığını bildirdi. İran'ın 8 siyasi mahkumu serbest bırakmasını memnuniyetle karşıladıkalarını dile getiren Hague, ''Şimdi somut adım atma zamanı'' diye konuştu.

Bakan Hague, şartların uygun olması durumunda, İran'da elçiliğin yeniden açılabileceğine de değinerek, İran tarafından somut adımlar atılmadan bunun mümkün olmadığını söyledi. İran'ın bu samimiyetini uluslararası topluma göstermesi gerektiğini kaydeden Hague, ''Orada tacize uğrayan, normal işlevini yerine getiremeyen bir büyük elçilik açmak istemeyiz'' ifadesini kullandı.

"İngiltere'nin İran'la birbirine meydan okuyan ilişkiler istemiyoruz" diyen Hague, zamanı geldiğinde, büyükelçiliğin de açılabileceğini ifade etti.

Hague, İran'daki yeni yönetimin son açıklamalarını olumlu karşıladıklarını bildirerek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'in beyanlarının birbirine uyumlu olması durumunda iki ülke arasında daha yapıcı ilişkiler geliştirebileceklerini söyledi.

Öte yandan, yeni adıyla 'E3+3' mensubu İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, Rusya ve Çin dışişleri bakanlarıyla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in katılacağı İran'ın nükleer programını konu alan toplantının tarihinin 26 Eylül Perşembe olarak kesinleştiği belirtildi.

BM'de yapılması planlanan bu toplantıyla 6 yıl aradan sonra ABD ile İran doğrudan gerçekleştirilecek bu toplantıda ilk görüşmelerini yapmış olacak. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 34 yıldır kesik durumda.