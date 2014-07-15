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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı görevinden ayrıldı

Avam Kamarası liderliği için görevinden ayrıldığını açıklayan Hague, gelecek seçimlerde de milletvekilliğine aday olmayacağını söyledi

15 Temmuz 2014 09:28

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, görevinden ayrıldığını bildirdi.

Muhafazakar Partili Hague, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avam Kamarasının lideri olarak görev yapmak üzere, bu akşam 4 yıldır sürdürdüğüm Dışişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullandı.

53 yaşındaki William Hague ayrıca gelecek yıl Mayıs ayında yapılacak genel seçimde milletvekili adayı olmayacağını belirtti. Siyasette yenilenmenin iyi olduğunu kaydeden Hague, "26 yıldır milletvekilliği yapan biri olarak, yoluma devam etmek için doğru zaman" değerlendirmesinde bulundu.

William Hague, 1997-2001 yıllarında dönemin muhalefet partisi olan Muhafazakarların genel başkanlığını yapmıştı.

İngiliz basını Muhafazakar Partili Savunma Bakanı Philip Hammond'ın, Hague'den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine getirileceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, kabinede bazı değişiklikler yapıyor. Hague'in yanı sıra Muhafazakar Partili Kabine Bakanı Ken Clarke da bugün görevinden ayrıldı.

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