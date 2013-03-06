İngiltere Dışişleri Bakanı: Batı'nın Suriye'yi işgal etme niyeti yok

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada Batılı hiçbir bir ülkenin, Suriye'yi işgal etme gibi bir düşüncesi bulunmadığını söyleyerek, zırhlı araç gibi askeri techizat yollayacaklarını belirtti.

İngiliz hükümetinin şimdiye kadar yaptığı yardıma ek olarak, Suriye'deki muhaliflere daha fazla "ölümcül olmayan teçhizat" sağlayacağını ifade eden Hague, bunların çelik yelek, zırhlı araç gibi teçhizatları kapsayacağını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye'de olası bir kimyasal silah saldırısını önleyebilecek teknoloji desteğinin de sağlanacağını söyledi.

Ülkesinin Suriye'de olanlara seyirci kalamayacağını ifade eden Hague, ek yardımın "hayat kurtarmayı" amaçladığını belirtti.

İngiltere, Suriye'ye şimdiye kadar yaklaşık 140 milyon sterlin insani yardımda bulundu. İngiltere, Suriye'deki muhaliflere 9.4 milyon sterlin değerinde iletişim, jeneratör ve su arıtma desteği sağladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecekte Suriyeli muhaliflere silah sağlama seçeneğini ihtimal dışı bırakmadığını söylemişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada ise, Suriye'deki sığınmacı sayısının 1 milyonu aştığını söyledi. Açıklamada, sığınmacıların neredeyse yarısının çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Türkiye'deki çadır ve konteynır kentlerde kalan Suriyeli sayısı 186 binee ulaşırken, yaklaşık 50 bin kişi ise kalacak yer açılmasını bekliyor.