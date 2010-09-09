İngiltere dış ticaret açığı rekor kırdı

T24- İngiltere'de temmuz ayında dış ticaret açığı 8,7 milyar dolarla rekor kırdı.



Ulusal İstatistik Ofisinin açıkladığı verilere göre, temmuz ayında bir önceki aya göre, ithalattaki hızlı yükseliş ve ihracattaki düşüş nedeniyle dış ticaret açığı rekor kırdı, cari işlemler açığı ise neredeyse son 5 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.



Haziran ayında 3,9 milyar sterlin olan cari işlemler açığı, temmuz ayında 4,9 milyar sterline yükseldi. Haziran ayında 7,5 milyar sterlin olan dış ticaret açığı ise temmuzda 8,7 milyar dolar olarak rekor kırdı.



Temmuz ayında organik kimyasallar, eczacılıkla ilgili mallar ve petrol ithalatındaki artışın etkisiyle ithalat yüzde 3,1 artarken, ihracat yüzde 0,9 düştü.