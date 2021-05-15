İngiltere'den Hint varyantı uyarısı: Daha hızlı yayılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan varyantı ile ilgili uyarıda bulundu. Uzmanlara göre, B.1.617.2 adlı varyantın daha çabuk bulaştığını belirten Johnson, diğer varyantlara kıyasla yayılma hızının ne kadar yüksek olduğu konusunda henüz kesin veriler bulunmamakla birlikte önümüzdeki dönemde zorlu kararlar alınması gerekebileceği mesajını verdi.

Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe sokulması planlanan gevşeme adımlarının şimdilik tehlikede olmadığını belirten Johnson, ancak Hint varyantının yayılmasının kapanmadan çıkış adımlarını yavaşlatabileceğini ve 21 Haziran'daki tam açılma planını sekteye uğratabileceğini kaydetti. Johnson, Hint varyantının gerçek etkisini görmek için önümüzdeki iki, üç haftada elde edilecek verilerin önem taşıdığını vurgıladı.

Aşılamaya hız verilecek

"İyi haber, aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olduğuna dair bir bulgunun olmaması" diye konuşan Johnson, ancak 50 yaş üstü ve riskli grupta iki doz aşılama arasında geçen sürenin 12 haftadan 8 haftaya düşürüleceğini ve ilk dozu olmayanların aşılanmasının hızlandırılacağını kaydetti. Başbakan, insanların iki kez aşılanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dünyanın en hızlı aşılama kampanyalarından birini yürüten İngiltere'de yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 70'i ilk doz ve yüzde 36'sı ikinci doz aşısını olmuş durumda.

Seyahat listesi kolay kolay genişlemeyecek

İngiltere Başbakanı, dönüşte karantina zorunluluğu bulunmayan ülkelerden oluşan "Yeşil Liste"de önemli değişiklikler olmayacağı mesajını da verdi. Johnson, "Listeye hızlıca yeni eklemeler yapmamızı beklemiyorum. Gerçekte, kestirilebilir gelecekte çok, çok sert bir sınır rejimine bağlı kalacağız" diye konuştu.

12 ülkelik yeşil listede Avrupa'dan sadece Portekiz yer alıyor. Türkiye ise Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'nın da yer aldığı kırmızı listede bulunuyor. Hükümetin gidilmemesini istediği kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye sadece İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum izni bulunanların girmesine izin veriliyor.

Bir haftada vakalar ikiye katlandı

İngiltere'de yedi günlük dönemde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 23 ile düşük seviyelerde seyrediyor. Ancak son haftalarda vakalarda bölgesel bazlı artış gözlemleniyor ve artış kısmen Hint varyantıyla bağlantılandırılıyor.

Resmi verilere göre İngiltere'de tespit edilen Hint varyantlı vaka sayısı bir haftada iki kat artarak bin 300'e yükseldi, Hint varyantından şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetti.