İngiltere'den 7 Rus istihbarat görevlisine yaptırım; Navalni'nin zehirlenmesine karıştıkları değerlendiriliyor

İngiltere, Rusya'nın muhalif lideri Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi olayına karıştığı düşünülen 7 Rus istihbarat görevlisine yaptırım kararı aldı.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı muhalefetin önde gelen isimlerinden Navalni, geçen yıl Ağustos ayında Sibirya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya götürülmüştü. Alman doktorlar Navalni'nin askeri bir sinir gazı ile zehirlendiği bulgusu elde etmişti. Navalni'yi zehirlemekle suçlanan Kremlin iddiaları reddetmiş, Batılı güçleri karalama kampanyası yapmakla suçlamıştı.

İngiltere hükümeti, Navalni'nin zehirlenmesinin birinci yıl dönümünde yayımlanan güncellenmiş yaptırım listesine yedi Rus istihbarat servisi üyesini daha aldı. Listeye alınan yedi kişinin ülkedeki varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Listede adı geçen Alexey Alexandrov'un Navalni'nin zehirlendiği yer olan Tomsk'ta bulunan Adli Tıp Birimi'nde görevli olduğu belirtildi.

Hükümet internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Telefon ve seyahat kayıtları da dahil olmak üzere kanıtlar Alexey Alexandrov'un, Navalni'nin Ağustos 2020'de Sibirya'da uğradığı suikast girişimi sırasında kimyasal silah kullanımına karışan kişilerden biri olduğunu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.