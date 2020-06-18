Britanya'daki ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar konuştu: Dünya 'kurumsal ırkçılık' diye bir pandemiye sahip

ABD'de George Floyd'un ırkçı polisler tarafından öldürülmesinin ardından Britanya'da başlayan ırkçılık karşıtı eylemler devam ediyor. Londra'da binlerce kişinin katıldığı eylemlerde, ırkçılık, eşitsizlik ve yoksulluk protesto ediliyor.

Protestolara katılanlarla konuşan Evrensel muhabiri Cihan Korel Topal, göstericilere ülkedeki ırkçılığı ve protestolarla neyi amaçladıklarını sordu. Sorulara yanıt veren eylemciler Sabbir Lakha ve Imarn Ayton, ülkedeki en önemli sorunun 'kurumsal ırkçılık' olduğunu ifade ederek, "Dünya 'kurumsal ırkçılık' diye bir pandemiye sahip" dedi.

Ayton, "Artık ırkçı olmamak yetmez, ses çıkarmak lazım" diye seslenirken, Lakha İngiltere'de yaşayan etnik kökenli insanların yaşadığı ayrımcılığı dile getirdi.

Kaynak: Evrensel