İngiltere'de raydan çıkan tren kaza yaptı; yaralılar var

İngiltere'nin Salisbury kentinde bir yolcu treni, raydan çıkarak kaza yaptı. Yetkililerin pazar günü yaptığı açıklamada yolcu treninin raydan çıkması sonucu bir başka yolcu trenine çarptığı ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtildi.

CTV News'in haberine göre, Network Rail konuyla ilgili açıklamasında trenin Londra'nın yaklaşık 113 kilometre güneybatısındaki Salisbury'deki istasyona yaklaşırken ''bir nesneye çarptıktan sonra'' raydan çıktığını ifade etti. Açıklamada trenin raydan çıkmasının da ''bölgedeki bütün sinyalleri devre dışı bıraktığı'' ve bunun da ikinci bir trenle çarpışmaya neden olduğunu söyledi.

Network Rail, “Yaralılar var. Acil servisler ve ilk müdahale ekipleri sahadalar” dedi.