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Dünya

İngiltere'de ulusal karantina sona erdi

Londra'da mağaza, bar, restoran ve kafelerin yeniden açıldığı ve sokakların kalabalık olduğu görüldü

02 Aralık 2020 21:30

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 5 Kasım'da başlayan ulusal karantina sona erdi.

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