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Ekonomi
BBC Türkçe

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi yükseltildi

Viyana'daki saldırının ardından İngiltere'de terör tehdidi seviyesi 'ciddi'ye çıkarıldı

03 Kasım 2020 19:24

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi 'ciddi'ye çıkarıldı.

Bu seviyeye geçiş, saldırı ihtimalinin yüksek görüldüğü durumlarda uygulanıyor.

Karar, Pazartesi akşamı Avusturya'nın başkenti Viyana'da altı farklı noktada düzenlenen saldırıların ardından alındı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana saldırılarının şüphelisini "kendisini IŞİD'e yakın hisseden radikalleşmiş bir kişi, İslamcı terörist" olarak tanımladı.

Fransa'nın güney şehri Nice'te Ekim sonunda bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi öldürüldü, geçen ay da Fransa'nın başkenti Paris'te Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen Samuel Patty de başı kesilerek öldürülmüştü.

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