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Ekonomi

İngiltere'de Shell istasyonlarında yakıt kalmadı

Tedarik sağlamak için sevkiyat takvimlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı

25 Eylül 2021 12:12

Shell, İngiltere'de TIR şoförü sayısındaki yetersizliğin benzin sevkiyatını kesintiye uğratacağı endişelerinin bazı istasyonlarında talep artışına neden olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması ülkede yeterli sayıda TIR şöförü kalmamasına neden olurken, bu durum birçok sektörü etkiliyor.

Reuters'ın haberine göre; Shell, tedarik sürecinde sorun yaşanacağını düşünen araç sahiplerinin araçlarının depolarını doldurmak üzere benzin istasyonlarının yolunu tuttuğunu söyledi.

Shell sözcüsü "Bazı istasyonlarımızda gördüğümüz yüksek yakıt talebi nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluşabilir. Müşterilerimize yakıt tedariği sağlamak için sevkiyat takvimlerimizde gerekli değişiklikleri yapıyoruz" dedi.

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