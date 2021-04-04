İngiltere'de 'protesto hakkını kısıtlayacak' yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenlendi

İngiltere'de, güvenlik güçlerinin yetkilerinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısını protesto edenler Cumartesi günü 25 il ve ilçede gösteri düzenledi. Tasarıyı eleştirenler, yeni düzenlemeyle protesto hakkının sınırlandırılacağını savunuyor ve düzenlemelerin 'otoriter sisteme doğru atılan bir adım' olduğunu söylüyor.

Gösteriler 'Kill the bill' (Yasayı öldür) çağrısıyla düzenlendi. Londra'da öğle saatlerinde toplanmaya başlayan binlerce kişi "Yasayı öldür" ve "İngiltere masum değil" sloganları attı.

Londra'nın merkezindeki gösterilere polis müdahalesi üzerine çıkan olaylarda en az bir polisin yaralandığı bildirildi.

Mart ayı sonunda Bristol'da tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde polis Covid-19 yasakları nedeniyle sert müdahalede bulunmuş protestocularla güvenlik güçleri çatışmıştı. İngiltere'de bu ay itibariyle önlemler hafifletildi ve protestolar yeniden yasal hale geldi.

Londra'daki gösteride konuşan muhalif İşçi Partisi milletvekili Bell Ribeiro-Addy, yasa tasarısının 'hükümetin otoriter tutumunun bir parçası' olduğunu söyledi ve "Yoğun mücadelelerle kazanılmış demokratik haklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar, onları durdurmalıyız" dedi. Konuşmacılar arasında İşçi Partisi millet vekillerinden Jeremy Corbyn de vardı.

Corbyn, yasa tasarısını 'çok tehlikeli ve riskli' olarak tanımladı ve "Eğer protesto etmezsek değişim gelmeyecek" dedi.

Corbyn, Cuma günü yayımladığı Twitter videosunda da protesto hakkıyla ilgili şunları söylemişti: