İngiltere'de pandemi sonrası eğitimde telafi planı: Okul saatleri uzatılabilir

Britanya'da hükûmetin, İngiltere'de Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrencilerin yüz yüze eğitime geçildiğinde telafi amacıyla okul günlerini yarım saat uzatma planı olduğu öğrenildi.

The Independent'ta yer alan habere göre, İngiltere'de eğitimin pandemi sonrası toparlamasıyla görevlendirilen Sir Kevan Collins'in hazırladığı bir rapor, 2022 eğitim öğretim yılında ekstra 100 saat ders önerdi.

Önerilen sistemde öğretmenlere fazladan ödeme yapılacağı ve okulların haftalık minimum 35 saat olacak dersleri belirlemekte özgür bırakılacağı belirtildi. Collings, İngiltere'de ihtiyacı olan 5 milyon çocuğa özel telafi dersleri sağlanması gerektiğinin de altını çizdi.