İngiltere'de milletvekilleri ve diplomatları koruyan polis memuru tecavüzle suçlandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da milletvekilleri ve diplomatları koruyan 46 yaşındaki polis memuru David Carrick, tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıktı.

Flört uygulaması "Tinder"da tanıştığı bir kadına geçen yıl tecavüz etmekle suçlanan ve gözaltına alınan polis memuru Carrick, video konferans yönetimiyle katıldığı duruşmada söz konusu iddiaları reddetti. Hatfield Sulh Ceza Mahkemesinde görülen ve yaklaşık yarım saat süren duruşmanın ardından Carrick'in, 1 Kasım'da St. Alban Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkacağı bildirildi.

Polis memuru Carrick'in avukatı Ryan Dowding, müvekkilinin tecavüz iddialarını reddettiğini açıkladı.

Londra Polis Teşkilatı Şefi Cressida Dick, Carrick'in tecavüz suçlaması haberlerinden derin endişe duyduğunu dile getirerek "Halkın da çok endişeleneceğinin tamamen farkındayım. Şimdi ceza soruşturması devam etmeli. Bu nedenle şu aşamada daha fazla yorum yapamam." ifadelerini kullanmıştı.

Tecavüzle suçlanan polis memuru açığa alındı

Metropolitan Polisi, yaptığı açıklamada, parlamento ve diplomatik koruma birimi bünyesinde görev yapan Carrick'in, dün Hertfordshire Polis Teşkilatı tarafından tecavüzle suçlandığını bildirmişti.

Açıklamada, polis memuru Carrick'in suçu işlediği iddia edilen 4 Eylül 2020'de izinli olduğuna işaret edilmişti. Carrick'in, 2 Ekim'de gözaltına alındığı ve aynı gün Metropolitan Polisi tarafından da açığa alındığı kaydedilen açıklamada, davanın sonucunun beklendiği belirtilmişti.

Tecavüz ettiği kadını öldüren polis, müebbet hapse mahkum edilmişti

İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti. Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Polis memuru Couzens, 30 Eylül'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.