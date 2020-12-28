İngiltere'de Koronavirüs vaka sayılarının 'görülmemiş hızda' artışı endişe yaratıyor

BBC Türkçe

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi yetkilileri, ülke genelinde "çok yüksek" düzeye yükselen Koronavirüs yayılma oranının endişe yarattığını açıkladı.

Hastanelere başvuran kişi sayısının artışı nedeniyle sağlık birimlerinin kapasitesinin zorlandığı kaydedildi. Son 24 saatte İngiltere'deki vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı.

41 bin 385 yeni vaka tespit edilirken, 357 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi. İngiltere Halk Sağlığı yöneticisi Dr. Yvonne Doyle, "Görülmemiş bulaşma düzeylerine erişilmesine rağmen tünelin ucunda ışık görünüyor" yorumunu yaptı.

Toplumu "virüsü durdurmak için etkin rol oynamaya" çağıran Doyle, birçok bölgede hastane başvurularının çok yüksek düzeylere çıktığını not etti.

22 Aralık verilerinde İngiltere'de 21 bin 286 kişi hastanelerde Koronavirüs nedeniyle tedavi altındaydı.