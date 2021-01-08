İngiltere'de Koronavirüs salgının başından beri en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Resmi verilere göre İngiltere'de son 24 saatte 1325 kişi Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu salgının başlangıcından bu yana ülkedeki en yüksek günlük ölü sayısı. Ayrıca 68 bin 53 de yeni vaka tespit edildi.

İngiltere'de Covid salgınının merkezine dönüşen başkent Londra'nın belediye başkanı Sadiq Khan, kentte salgının kontrolden çıktığını söyledi. Khan şehirde bir dizi olağanüstü hal önlemini yürürlüğe soktu.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, şu anda başkentteki hastanelerde 7 binden fazla Covid-19 hastası bulunduğunu söyledi.

İki yeni ilaç kullanılacak

Covid-19'u ağır geçiren hastaların dörtte birinin hayatta kalabilmesini sağlayacak iki yeni ilaç, İngiltere'deki Covid yoğun bakım birimlerinde devreye sokuluyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı hastanelerde yürütülen denemelerde, Roche tarafından üretilen Actemra (Tocilizumab) ve Sanofi'nin ürettiği Kevzara (Sarilumab) adlı anti inflamatuvar niteliğindeki iki artirit ilacının hayat kurtardığı görüldü.

İngiltere'de yüzlerce hastanın yaşamını kurtarabilecek miktarda stoku bulunan ilaçlar, önlem olarak ihracat yasağı listelerine de eklendi.