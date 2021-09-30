İngiltere'de kasap krizi; binlerce domuz öldürülebilir

İngiltere’de yeterli sayıda kasap bulunmadığı için binlerce domuzun önümüzdeki hafta içinde öldürülebileceği belirtildi. Ulusal Çiftçiler Sendikası'nın Başkanı Minette Batters kasap krizi nedeniyle '150 bin domuzun bir hafta ila 10 gün içinde öldürülebileceğini' belirterek duruma tepki gösterdi.

GazeteduvaR’da yer alan habere göre, İngiltere'de hem Covid-19 salgını hem de Brexit sonrası diğer AB ülkelerinden şoför olarak çalışmaya gelenlerin sayısının azalmasıyla yakıt krizi yaşanmış, geçtiğimiz hafta benzin istasyonlarının dışında kuyruklar oluşmuştu. Bugün ise kamyoncular gibi kasap ve mezbaha çalışanlarının sayısında da ciddi bir azalma yaşandığı haberi geldi.

"Besin zincirine çoktan girmiş olması gereken 120 bin domuz var"

İngiltere Ulusal Domuz Birliği'nin (NPA) yetkililerinden Lizzie Wilson, kasap sıkıntısı nedeniyle et işleme merkezlerinin kapasitesinin yüzde 25 oranında azaldığını, kesilecek olgunluğa gelmiş domuzların çiftliklerde birikmesinin soruna yol açtığını söyledi. Reuters ajansına konuşan Wilson, "Şu an çiftliklerde, çoktan kesilmiş, besin zincirine girmiş ve tüketilmiş olması gereken yaklaşık 120 bin domuz var" dedi. Wilson, hükümetten yardım alamamaları halinde domuzları öldürmekten başka seçenekleri kalmayacağını, bazı üreticilerin bu seçeneği gözden geçirmeye başladığını ve tüketicilerin de krizin etkilerini market raflarında görmeye başladığını söyledi.

"10 gün içinde öldürülmeleri gerekecek"

Ulusal Çiftçiler Sendikası'nın Başkanı Minette Batters ise söz konusu kriz yüzünden '150 bin domuzun bir hafta ila 10 gün içinde öldürülebileceğini' belirterek, sağlıklı hayvanların besin zincirine girmeden öldürülme ihtimaline tepki gösterdi. "Dünyada geçmişte böyle bir şey olduğunu sanmıyorum ve şimdi de olmamalı" diyen Batters, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Göç Bakanı Kevin Foster ile acilen görüşmek istediğini açıkladı.

Reuters'a açıklama yapan bir hükümet sözcüsü ise domuz endüstrisinin son aylarda yaşadığı sorunlardan haberdar olduklarını ve seçenekleri gözden geçirdiklerini söylemekle yetindi.

Hükümet 'maaşları artırıp İngilizleri işe alın' diyor

İngiltere hükümeti, akaryakıt krizinin ardından 5 bin yabancı kamyon şoförüne geçici vize verme ve gerekirse orduyu devreye sokma planını açıklamıştı. Kümes hayvanları sektöründe de 5 bin kişiye geçici vize verilmesinin planlandığı açıklanmıştı. Ancak Brexit sonrasında özellikle Doğu Avrupa ülkelerinden gelen işçilerin sayısında ciddi azalma yaşanırken, Avrupa'dan ayrılmayı savunarak iktidara gelen Boris Johnson hükümeti diğer sektörler için geçici vize açıklamış değil. Hükümet, iş verenlerden yerli iş gücüne yatırım yapmalarını, maaş ve çalışma koşullarını iyileştirerek İngiliz vatandaşlarını işe almalarını istiyor.