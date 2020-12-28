İngiltere'de hükûmetin obeziteyle mücadele planları: Sağlıksız yiyecekler market kasalarında satılmayacak; kampanyalarda kullanılmayacak

İngiltere'de süpermarket kasaları etrafında "sağlıksız yiyecek ve içeceklerin" satılması ya da "bir alana bir bedava" şeklinde kampanyalarda kullanılması yasaklanması planlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere'de hükûmetin obeziteyle mücadele adımlarından bir tanesi de süpermarketlerde atılacak. Süpermarket kasa çevrelerinde ya da mağaza içindeki satış noktalarında sağlıksız olduğu tespit edilen yiyecek ve içeceklerin satışı yasaklanacak.

Sağlıksız yiyecek ve içeceklerin öne çıkarılmasına yönelik yasak bu ürünlerin çeşitli kampanyalarda kullanılması, restoranların ikramlarda bulunması gibi konuları da kapsayacak.

Düzenlemenin 2022 yılına kadar yürürlüğe girmesi beklenmiyor.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'deki yüksek obezite oranlarının üzerine bu yılın başında sağlıklı yaşama teşvik için özel adımlar atılacağını söylemişti.