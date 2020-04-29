İngiltere'de hastaneye yatan Covid-19 hastalarının 'üçte biri hayatını kaybediyor'

James Gallagher

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri

İngiltere'de hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının üçte birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yarısından biraz fazlasının taburcu edildiği, geriye kalanların ise hala tedavi gördüğü kaydedildi.

Liverpool Üniversitesi'nin baş araştırmacısı Prof. Calum Semple "hastanelerdeki ham ölüm verileri Ebola'yla aynı düzeyde" derken hastaneye yatan Ebola hastalarının da yüzde 35 ila 40'nın öldüğünü vurguladı.

Semple "İnsanların bunu duyması gerek. Bu çok tehlikeli bir hastalık" diye konuştu.

Araştırmada 166 hastaneye yatırılan 17 bin hasta incelendi. Obezite ve yaşın ölüm riskini artırdığı saptandı.

Çatışmada ayrıca, erkeklerin hastalığı kadınlardan daha ağır geçirdiği doğrulanırken, kadın ve erkekler arasındaki farkın yaş yükseldikçe büyüdüğü tespit edildi.