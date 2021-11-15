İngiltere'de hastane önündeki araçta patlama: 3 kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin Liverpool kentinde bir hastanenin önündeki araçta meydana gelen patlamanın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Batı Terörle Mücadele Polisi, Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu belirtilen 21, 26 ve 29 yaşlarındaki 3 erkeğin, Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını bildirdi.

Patlamanın meydana geldiği aracın taksi olduğu ve araçta bulunan yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan erkek sürücünün ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sürücünü durumunun stabil olduğu belirtildi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yerel saatle 10.59'da Liverpool Woman's Hospital önündeki bir araçta patlama meydana gelmişti.

Patlamada, 1 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin ise tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Merseyside Polisinden bir sözcü de olayın halihazırda "bir terör olayı olarak ilan edilmediğini" ancak terörle mücadele dedektiflerinin soruşturma yürüttüğünü ifade etmişti.

Olaya ilişkin görüntülerde otomobilin yandığı ve dumanların binayı kapladığı görülmüştü.