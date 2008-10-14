İngiltere de gözaltı süresini uzatmıyor

>>> Gözaltı süresinin uzatılmasına ret

Genelkurmay ve Jandarma'nın terörle etkin mücadele için istediği yasal değişikliklerden 'gözaltı süresinin 9 güne çıkarılması' dün Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. İngiliz hükümeti de, terör zanlılarının resmen suçlanmadan gözaltında tutulabilecekleri sürenin 28 günden 42 güne çıkarılmasına yönelik önerisinden vazgeçiyor.Haziran ayında 9 oy farkla Avam Kamarası’ndan onay alan Terörle Mücadele Yasa Tasarısı, parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası’nda 118’e karşı 309 oyla reddedildi. Tasarının yeniden görüşülmesi durumunda Avam Kamarası’nda onaylanmasının da zor olacağı tahmin ediliyor. Çünkü kamuoyundan gelen tepkilerin ardından iktidardaki İşçi Partisi’nden birçok vekilin tasarıdan desteğini çektiği biliniyor. Gözaltı süresi 2005’te 14’ten 28 güne çıkarılmıştı.Avrupa’nın insan hakları konusunda denetleyici kurumu olan Avrupa Konseyi’nin de eleştirdiği tasarıya karşı geçtiğimiz günlerde edebiyatçılar ve yazarlar da bir kampanya başlatmıştı.İngiltere İçişleri Bakanı Jacqui Smith, oylamanın hemen ardından yaptığı açıklamada, önerilerinin Terörle Mücadele Yasa Tasarısı'ndan çıkarılacağını söyledi. Jacqui Smith, hükümetin planını reddeden Lordları eleştirdi. Smith hükümet olarak, ihtiyaç duyulduğunda planı ayrı bir yasa tasarısı içinde yeniden gündeme getirme hakkını saklı tuttuklarını belirtti.İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise Jacqui Smith'in bu aşamada söylemesi gerekenin sadece "42 gün önerisinden vazgeçmek" vazgeçmek olduğu kanısında. Partinin eski gölge İçişleri Bakanı David Davis hükümetin Lordlar Kamarası'nda "hatırlanan en ağır yenilgiyi" aldığını söyledi.Liberal Demokratlar da hükümetin konuyla ilgili olarak verdiği mücadelede "küçük düşürücü bir şekilde geri çekildiği" kanısında.İngiltere'de terör zanlılarının resmen suçlanmadan gözaltında tutulabilecekleri sürenin 42 güne çıkarılmasına yönelik öneri Haziran ayında Avam Kamarası'nda sadece 9 oy farkla kabul edilmişti.Eski istihbarat şefleri, polis memurları ve hukukçular da hükümetin planına karşı çıkanların saflarına katılmış, planın İngiltere'deki özgürlükleri baltalayacağını söylemişlerdi.Hükümet ise halen 28 gün olan gözaltı süresinin karmaşık soruşturma süreçlerinde yeterli olmadığını savunuyordu.Ancak eski başbakan Tony Blair döneminde Lordlar Kamarası Başkanı olan Lord Falconer bile gözaltı süresinin 42 güne çıkması için yeterli neden görmediğini açıklamıştı.