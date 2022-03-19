İngiltere'de gıda sektöründen hükûmete uyarı: Ciddi risk altındayız, her şeyi durdurun

İngiltere'de Yiyecek ve İçecek Federasyonu ile gıda firmaları, Ukrayna'daki savaş nedeniyle sektörün daha önce görülmemiş bir zorluğa girdiğini belirterek hükûmete "Sektörün uzun vadede dayanıklılığından endişeliyiz, kritik yasalar dışında her şeyi durdurun" çağrısında bulundu.

Gıda firmalarının patronları, Ukrayna'daki savaşın tedarik zincirini krize soktuğunu belirterek hükûmeti HFSS promosyon yasağı ve plastik ambalaj vergisi gibi önlemleri rafa kaldırmaya çağırdı.

Bir grup ticaret kuruluşu dün tüm tarafların katıldığı bir toplantıda, tedarikçilerin enerji maliyetlerinde beş kat artış ve çatışma nedeniyle üç katına çıkan yakıt fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi.

The Grocer'ın aktardığına göre; milletvekillerine, "enflasyon üstüne enflasyon yağacak" önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu durumun kaçınılmaz olarak gıda fiyatlarının artmasına yol açacağı söylendi.

Bakanlara, "kritik" yasalar dışında tüm yasaları durdurmaları tavsiye edildi.

Aktarılana göre bazı çiftçiler, artan enerji maliyetleri nedeniyle normal mahsullerinin yarısı kadarını ekiyor çünkü fazlasını yetiştirmeye güçleri yetmiyor. Domuz çiftçileri de, buğday kıtlığı nedeniyle hayvanları besleyemedikleri için tüm sürülerini kesmeye çalışıyor.

Et endüstrisi patronları, tedarikçilerin yakında yiyecekleri karneye ayırmaya başlamak zorunda kalacağını ve hizmet ile hazır yemek sektörünün muhtemelen en büyük kıtlığı yaşayacağını söylüyor.

"Sektörün dayanıklılığı risk altında"

Yiyecek ve İçecek Federasyonu Politika Başkanı Jayne Almond, soruşturma tedarikçilerinin buğday, yağ (özellikle ayçiçek yağı) ve beyaz balık dahil olmak üzere ürünlerde yaygın kıtlık bildirdiklerini açıkladı. Almond, "Tedarik zincirinde böylesine büyük bir aksamayla fahiş artışı yönetmek çok zor olacak. Enflasyonun üstüne enflasyon yağdığını göreceğiz. Sektörün uzun vadeli dayanıklılığından endişe duyuyoruz" dedi.

"Her şeyi durdurun"

Federasyon, bakanları mevzuatla ilgili bir "moratoryum" ilan etmeye çağırdıklarını söyledi. Almond, milletvekillerine "Kesinlikle kritik olmayan her şeyi duraklatalım. Durdurabileceğimiz bazı şeyler var. Plastik vergisi gibi önemli ancak zamana duyarlı olmayan istişareler duraklatılabilir" çağrısında bulundu.

Çağrısı, hükûmetin gıda güvenliği tehdidi nedeniyle krizi, diğer tüm meselelerden öncelikli olarak değerlendirmesinin zamanının geldiğini söyleyen diğer gıda liderleri tarafından da desteklendi.

İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı David Exwood çiftçilere, gübre ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle karşılayamayacakları mahsulleri dikmek veya mahsul yetiştirmemek arasında kesin bir seçim yapmakla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

"Vatandaşımıza yansıtmadan Rusya'yı cezalandıramayız"

Hükûmet, Rus ekonomisi üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmak, ancak İngiltere müşterileri üzerindeki etkiyi en aza indirmek istediğini ve bu nedenle doğrudan yasaklardan kaçındığını belirtti.

Ancak Tedarik Ticaret Federasyonu Başkanı Andrew Kuyk, hükûmetin tavrımı "saflık" olarak nitelendirerek "İngiliz alışveriş müşterileri tarafından herhangi bir acı hissetmeden Rusya'yı cezalandırabileceğimiz fikri saflık. Gıda fiyatları üzerinde orantısız bir etkiyle karşı karşıya kalanlar daha yoksul aileler olacak" şeklinde konuştu.