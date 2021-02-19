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Dünya

İngiltere'de boyu yanlışlıkla 6 cm olarak kaydedilen 32 yaşındaki adam aşıda öncelik grubuna girdi

19 Şubat 2021 08:39

İngiltere'de altta yatan herhangi bir hastalığı olmayan 32 yaşındaki bir adam boyunun 6.2 santimetre olarak kaydedilmesi vücut kitle endeksini 28 bin olarak görülmesine ve aşıda acil risk grubuna alınmasına neden oldu. 

The Guardian'da yer alan habere göre, kendisine Koronavirüs aşı sırası geldiğini öğrenen Liam Thorp çok şaşkın olduğunu söyledi. Daha sonra neden kendisine erken aşı sırası geldiğini araştıran Thorp, sağlık sistemi kayıtlarında 6 fit 2 in olan boyunun 6.2 santimetre olarak geçtiğini fark etti. Bu boy da Thorp'u kilosuyla beraber 28 binlik bir vücut kitle endeksiyle yüksek risk grubuna sokuyordu. 
 
Thorp'un Twitter'da paylaştığı anısı viral oldu. Bir Twitter kullanıcısı "Baş parmak boyunda olduğunu gördükten sonra gelip bakmaları gerekmez miydi?" yazdı. 
 

 

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