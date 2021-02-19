İngiltere'de boyu yanlışlıkla 6 cm olarak kaydedilen 32 yaşındaki adam aşıda öncelik grubuna girdi

The Guardian'da yer alan habere göre, kendisine Koronavirüs aşı sırası geldiğini öğrenen Liam Thorp çok şaşkın olduğunu söyledi. Daha sonra neden kendisine erken aşı sırası geldiğini araştıran Thorp, sağlık sistemi kayıtlarında 6 fit 2 in olan boyunun 6.2 santimetre olarak geçtiğini fark etti. Bu boy da Thorp'u kilosuyla beraber 28 binlik bir vücut kitle endeksiyle yüksek risk grubuna sokuyordu.
Thorp'un Twitter'da paylaştığı anısı viral oldu. Bir Twitter kullanıcısı "Baş parmak boyunda olduğunu gördükten sonra gelip bakmaları gerekmez miydi?" yazdı.