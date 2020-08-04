İngiltere'de bilerek öksüren futbolcuya sarı kart geliyor!

İngiltere Futbol Federasyonu, yeni tip Koronavirüs sebebiyle yeni bir uygulamayı da devreye sokacak. Buna göre hakemler, kendilerine ya da rakip oyuncuya bilerek öksüren futbolcuyu sarı ya da kırmızı kartla cezalandırabilecek

Dünyada futbolun beşiği olarak bilinen İngiltere’de Futbol Federasyonu, gelecek sezon için önemli bir uygulamayı devreye sokacak. Buna göre hakemin ya da rakibin yüzüne doğru bilerek öksüren bir oyuncuya hakem kart gösterebilecek.

Hakemin yorumu önemli olacak

Burada kararın şekli; hakemin yorumuna bırakılacak ve gerekmesi durumunda söz konusu oyuncuya uyarının yanı sıra sarı ya da kırmızı kart verilebilecek. Ancak burada unutulmaması gereken bir ayrıntı olacak.



Hakem, karşılaşma öncesinde oyuncuları, öksürük ve buna benzer eylemleri yapmamaları konusunda uyarıda bulunacak. Eskiden olduğu gibi saha içinde yere tükürülmemesi de bu kapsamda yer alacak. Buna rağmen kurala aldırış etmeyen ve bu eylemi yapanlar, kartla cezalandırılacak.