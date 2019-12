İngiltere de bankalara el koyuyor

İngiltere'nin iki büyük bankası olan HBOS ve Royal Bank of Scotland'ın kamulaştırma işlemi başlatılıyor.



İngiliz basınında büyük yankı bulan gelişme The Daily telegraph gazetesi tarafından ''Brown kamulaştırma emri verdi'' başlığıyla duyuruldu. Atılan adımın İngiliz Bankacılık sisteminde radikal bir değişikliğe yol açacağını duyuran gazete, devletin her iki bankanın hisselerinin çoğunluğuna sahip olacağını ve bu bankaların yönetimlerinin devlet tarafından atanacağını bildirdi.



Llyods TSB ve Barclays bankalarının hisselerine karşılık devletin bu bankalara da nakit enjekte edeceği, bunun da İngiltere'deki hiçbir büyük bankanın artık tümüyle bağımsız kalmayacağı anlamına geleceği bildiriliyor. Büyük bankalar arasında devletin yardımına ihtiyaç duymayan tek bankanın yabancılara ait HSBC olduğu belirtiliyor. The Independent gazetesi de bankacılık devi iki kuruluşun devletleştirilmesi kararının ardından iki bankanın kasalarına 32 milyar sterlin aktarılacağını ve HBOS ile Rolay Bank of Scotland'ın yönetimlerinde artık hükümetin de temsilci bulundurmaya başlayacağını bildirdi. The Times da Bankaların devletleştirildiğini duyururken, sadece Royal Bank of Scotland'a aktarılacak paranın 20 milyar sterlin civarında bulunduğunu, bankaların kamulaştırılması işleminin savaş yıllarından beri İngiliz ekonomisinde bir ilkin yaşanması anlamına geleceğini kaydetti. Hükümetin şimdilik bütün bankacılık sisteminin devletleştirileceğine dair iddiaları yalanladığına da işaret eden Times, hükümet adına yapılan açıklamalarda hedefin mümkün olan en kısa sürede bankaların yeniden tümüyle özel bir yapıya kavuşturulması olduğunun söylendiğine dikkat çekti.



Guardian da bankaların başlarını suyun üstünde tutabilmeleri için 46 milyar sterlinlik bir paranın vergi mükelleflerinin cebinden çıkmasına karar verildiğini, bu rakamın 75 milyar sterline kadar yükselebileceğini yazdı. Financial Times gazetesi ise Bankaların 39 milyar sterlinlik bir hayat öpücüğü ile ayağa kaldırılmasına çalışıldığını belirtirken, Royal Bank of Scotland'ın ihtiyaç duyduğu miktarın 20 milyar sterlin, HBOS'un ihtiyacının 12 milyar sterlin, Lloyds'un 7 milyar sterlin ve Berclays'in de 7 milyar sterlin olduğunu duyurdu. Gazete bu bankalardan Barclays'in şimdilik devletten yardım istemek yerine ihtiyacı olan parayı özel kanallardan temin etmeye çalıştığını bildirdi.