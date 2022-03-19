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Dünya

İngiltere’de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Benzin fiyatı 1.64 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74’e yükseldi

19 Mart 2022 22:50

İngiltere’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte ülkenin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74’e yükselerek rekor tazeledi.

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