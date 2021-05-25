"İngiltere'de 8 binden fazla insan Koronavirüs'e hastanede yakalanarak hayatını kaybetti"

İngiltere'de yaklaşık 8 bin 700 kişinin başka bir hastalık nedeniyle hastanede yatarken Koronavirüs'e yakalanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

The Guardian, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) İngiltere'nin verilerine ulaştı. Veriler, en az 8 bin 700 kişinin başka bir hastalık nedeniyle yatarken hastanede Koronavirüs kaptığını ve hayatını kaybettiğini gösterdi.

Verilere göre 2020'nin Mart ayından bugüne kadar 32 binden fazla insan hastanede Covid-19'a yakalandı.

Britanya'nın eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, hastanelerde yakalanılan Covid-19'un, binlerce önlenebilir ölüme neden olduğunu ve bu nedenle pandeminin "sessiz skandallarından biri" olduğunu söyledi.

İngiltere'de NHS yöneticileri ve doktorlar uzun süredir Covid süresince hastanelerde tek kişilik oda bulmakta zorlandıklarını, kişisel koruyucu ekipman eksikliği olduğunu söylüyordu.