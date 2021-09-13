İngiltere'de 50'den fazla kanser türünü erken teşhis etmesi umulan kan testi deneniyor

İngiltere'de bugünden itibaren, 50'den fazla kanser türünü herhangi bir belirti veya semptomu ortaya çıkmadan önce tespit etmekte kullanılabilecek bir kan testi gönüllüler üzerinde yaygın şekilde deneniyor.

NHS Başkanı Amanda Pritchard, "Bu basit ve hızlı kan testi, kanser tespiti ve tedavisinde çığır açabilir. Kanseri henüz belirtileri ortaya çıkmadan önce tespit ederek hastanın tedavi ve hayatta kalma şansını artırabiliriz" dedi.

Amerikan şirketi Grail'in geliştirdiği Galleri adlı test, herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin kanında kanserin yol açtığı moleküler değişiklikleri belirlemek üzere tasarlandı.

Bilim insanları bu testin, kanser belirtisi ortaya çıkmadan önce kan testi taraması şeklinde uygulanabilecek kadar doğru sonuç verdiğini belirtiyor.

NHS, testin İngiltere'de 140 bin gönüllü üzerinde deneneceğini duyurdu. Gönüllülerin yarısının kan örnekleri, randomize kontrollü numune yoluyla bu teste tabi tutulacak.

Test, 50 yaş üzeri de dahil olmak üzere kanser riski yüksek kişilere uygulanacak. Testin, bazı kan kanseri türleri ile kafa, boyun, yumurtalık, pankreas, yemek borusu gibi bölgelerde gelişen ve erken aşamada tespit edilmesi zor olan kanser türlerini tespitte önemli rol oynayabileceği belirtiliyor.

Doğruluk derecesi yüksek

Bilim insanları, daha önceki deneylerin sonuçlarının Annals of Oncology dergisinde yayımlandığını ve herhangi bir kanser belirtisi ortaya çıkmadan önce kanserin doğru bir şekilde teşhis edildiğini gösterdiğini, yanlış pozitif sonuç oranının ise çok düşük olduğunu söylüyor.

King's College Üniversitesi'nden Profesör Peter Sasieni, "Galleri testinin kanserin erken teşhisi açısından çok önemli olabileceğini ve bu araştırmayı yürütmekten heyecan duyduklarını" söyledi.