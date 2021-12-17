İngiltere'de 2 bin lig maçı kazanan ilk takım Liverpool oldu

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, Newcastle'ı 3-1 mağlup etti. Liverpool bu sonuçla, futbolu icat eden İngiltere'de en fazla lig maçı kazanan takım olarak tarihe geçti.



Anfield Road'da 16 Aralık akşamı oynanan karşılaşmada Liverpool, üstün bir futbolla Newcastle United'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Shelvey'nin golüyle 1-0 geriye düşen Liverpool, Jota, Salah ve Trent'in uzaktan attığı nefis golle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

2 bin lig maçı kazanan ilk takım

Liverpool, bu sonuçla İngiltere'de bir ilki gerçekleştirdi. İngiltere futbol tarihinde 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı Liverpool oldu.

Salah rekorun ortağı

Premier Lig'de üst üste 15 maçta gol veya asist katkısı yapan Mohamed Salah, Jamie Vardy'nin rekoruna ortak oldu.