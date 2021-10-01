İngiltere'de 18 yaş altının botoks ve dudak dolgusu gibi işlemler yaptırması yasaklandı

İngiltere’de 18 yaş altının botoks ve dudak dolgusu gibi işlemleri yaptırması yasaklandı.

BBC’de yer alan habere göre, kozmetik endüstrisinde düzenlemeler kapsamında İngiltere’de bugünden itibaren yürürlüğe girecek yasa kapsamında 18 yaş altı dudak dolgusu ve botoks gibi işlemler yasak olacak.

İngiltere'de bugüne kadar yaş sorulmadığı için 18 yaş altının botoks benzeri işlemler yaptırmasına izin veriliyordu. Hükûmet, geçen yıl İngiltere’de 18 yaşının altında kişilere toplam 41 bin botoks yapıldığını tespit etti. Çocukların bu işlemlerde reaksiyon verdiği çeşitli vakalar yaşandı.