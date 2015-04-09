İngiltere çıkışlarda pasaport kontrolüne başladı

İngiltere bugünden itibaren ülkeden çıkışlarda pasaport kontrolü yapmaya başladı.

Ülkeden hava, deniz ve kara yoluyla ayrılanların bilgileri, İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek.

Hükümet, bu uygulamaya yasa dışı göçü önlemek için ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, çıkıştaki sınır kontrolleriyle kimin ülkeyi terk ettiği ve kimin kaçak olarak kaldığını net olarak görme fırsatı elde edeceklerini söyledi.

2014'te çıkarılan bir yasayla başlayan uygulamanın radikal İslamcı İngiltere vatandaşlarının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saflarında savaşmak için Suriye'ye gitmesini de engelleyebileceği düşünülüyor.

1998'de kaldırıldı

İngiltere'de sınır kapılarında kontrollere 1998'de son verilmişti.

O dönemde, teknik yetersizlikler nedeniyle tüm gümrük kapılarında kontrol yapılamıyordu ve yolcu bilgilerinin yasaklı kişilerin listesiyle karşılaştırılmasında gecikmeler yaşanıyordu.

Bunun üzerine, yeterince etkin olmadığına karar verilerek çıkışlarda kontroller tamamen kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı, 2004'te yürürlüğe giren İleri Yolcu Bilgi Sistemiyle hava yoluyla İngiltere'ye gelen veya hava yoluyla ülkeden ayrılan tüm yolcuların bilgilerine ulaşabiliyor.

Yeni uygulamayla her türlü çıkış denetim altına alınacak.

Gümrük kapılarında yığılma yaşanmasını önlemek için yolcuların pasaport bilgilerini doğrulayacak sistem aşamalı olarak devreye sokulacak.