İngiltere casusların odağında

İngiltere'de yayımlanan The Sunday Telegraph gazetesi, İngiltere'nin başta Çin ve Rusya olmak üzere 20 ülkenin casusluk faaliyetlerinin hedefinde olduğunu yazdı.



Konuyla ilgili bir hükümet belgesini ele geçirdiğini belirten gazete, 20 ülkenin istihbarat servislerinin İngiltere'yi "casusluk faaliyetlerinin öncelikli hedefi" olarak gördüklerini kaydetti.



İngiltere'de casusluk faaliyeti içinde bulunan ülkelerin başında Rusya ve Çin'in geldiğini ifade eden gazete, listede İngiltere'nin NATO'daki müttefikleri Fransa ve Almanya'nın gizli servislerinin de bulunduğunu savundu.



Gazete, İngiltere'yi öncelikli hedef olarak gören ülkeler listesinde İran, Suriye, Kuzey Kore ve Sırbistan gibi ülkelerin isimlerine de yer verdi.



The Sunday Telegraph, "çok gizli" damgası taşıyan belgede, yabancı casusların İngiltere'nin askeri alanlardaki sırlarının yanı sıra optik, telekomünikasyon, genetik ve havacılık endüstrisi gibi alanlarda yeni buluş ve bilimsel çalışmalarının da peşinde olduğunun belirtildiğini yazdı.



Belgenin parlamento ve hükümet birimlerinin askeri istihbaratla ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydeden gazete, belgede, "El Kaide tehdidi üzerinde fazla yoğunlaşılması, uluslararası casusluk faaliyetleri tehdidi üzerindeki dikkatin kaybına yol açabilir" uyarısının yer aldığını belirtti.



Gazeteye göre, 19 Ocak 2009 tarihli belgede, casusluk faaliyetlerinin geçmişte sadece askeri ve siyasi alanlara yöneldiği, bugünün yüksek teknolojik dünyasında ise telekomünikasyondan bilgisayar teknolojisine, genetikten havacılık endüstrisine, lazer teknolojisinden optik alanındaki araştırmalara kadar her alanda etkisini hissettirdiği görüşüne yer verildi.