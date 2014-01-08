İngiltere çamaşır makinesinde yıkanabilen para üretecek

Çamaşır makinesinde yıkanabilir plastik banknotlar 2016 yılında İngiltere Merkez Bankası tarafından dolaşıma sokulacak. Banka, polimer banknotların 100 yılı aşkın süredir kullanılmakta olan kağıt banknotlardan daha temiz ve daha güvenli olduğunu savunuyor. Üzerinde Winston Churchill’in resmi olan 5 sterlinlik banknot ilk plastik para olacak. 1988 yılında Avustralya’da başlayarak, yaklaşık 20 ülkede polimer banknot kullanıma sokuldu. İngiltere Merkez Bankası, kağıttan polimer banknotlara geçişi düşündüğünü Eylül ayında açıklamıştı.

Halkın görüşü alındı

Daha sonra önerilen değişiklik hakkında kamuoyunun tepkisini ölçmek için İngiltere’de çeşitli alışveriş merkezleri ziyaret edildi.

Yaklaşık 13.000 kişiden geribildirim alındı.

Banka, polimer lehine olanların % 87 olduğunu, karşı olanların sadece % 6, olumlu ya da olumsuz bir fikri bulunmayanların oranınınsa % 7 olduğunu söyledi. Ancak, bazı kimseler banknotların çok kaygan olduğunu söylüyordu.Şimdi 5 sterlinlik banknot ile başlayarak, yeni paranın kullanımı onaylandı. Yazar Jane Austen’ın resmini taşıyan 10 sterlinlik banknot yaklaşık bir yıl sonra plastik olacak.

Yeni paralar daha dayanıklı

Yeni banknotlar, polipropilen içeren ince, şeffaf ve esnek bir tabakadan yapılıyor.Yeni para sahteciliğe karşı koruma da sağlıyor.Banka, bu banknotların kağıt banknotlara göre 2,5 kat daha uzun süreyle kullanımda kalabileceğini söyledi.Bu paralara çamaşır makinesinde bir şey olmayacak; ancak yine de, ütü gibi aşırı ısı altında eriyecek.

Aşamalı sürüm

Yeni banknotların basımının maliyeti, başlangıçta daha fazla olacak.Ama Merkez Bankası, bunların daha fazla dayanıklı olması nedeniyle uzun dönemde kağıt banknotlardan daha ucuza geleceğini iddia etti.

Yeni paralar halen dolaşımda olanlardan daha küçük boyutlarda olacak. Dolaşıma kademeli olarak sokulması, nakit makinesi operatörlerine ATM’leri, yeni ve küçük banknotlara göre değiştirme fırsatı verecek.

Plastik banknotlar Birleşik Krallık’ta ilk kez kullanıma girmiyor

1999 yılında, Kuzey İrlanda Merkez Bankası, 2000 yılını kutlayan bir hatıra banknotu olarak polimer 5 sterlin basmıştı. Plastik para kullanan ülkelerden biri de Kanada. Kanada Merkez Bankasının eski başkanı Mark Carney, halen İngiltere Merkez Bankası’nın başkanlığını yürütüyor.